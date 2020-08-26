Составлен рейтинг регионов с наиболее загрязненным воздухом

Красноярский край, Кемеровская область и Ханты-Мансийский автономный округ возглавили список регионов с самым загрязненным воздухом, следует из отчета аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В числе лидеров также значатся ЯНАО, Свердловская и Иркутская области, Башкортостан. Следом идут Челябинская и Оренбургская области. Отмечается, что во всех этих субъектах расположены крупные производства, сообщает РБК.

Москва заняла 16-е место в списке, а Санкт-Петербург – 35-е место. Там выбросов в два раза меньше, чем в столице: 202 тыс. тонн и 410 тыс. тонн, соответственно.

В прошлом году российские предприятия и транспорт выбросили в воздух около 22,7 млн тонн загрязняющих веществ. При этом, на одного россиянина пришлось в среднем около 155 кг. В зависимости от региона эта цифра меняется от 23 кг до 1,6 тонны. Около 75% выбросов производят предприятия, а оставшуюся часть – автомобили. Больше всего из промышленных производств воздух загрязняет металлургия.

В июне исследователи из Университета штата Колорадо в США совместно с учеными из Австралии определили, что самый чистый воздух можно обнаружить над так называемым Южным океаном – совокупностью вод Тихого, Атлантического и Индийского океанов, омывающих Антарктиду.