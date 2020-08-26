В России создан парашют для десантирования собак

Парашют для десартировария служебных собак создан в России, сообщил гендиректор холдинга «Технодинамика» (входит в Ростех) Игорь Насенков.

«Разработана подвесная система для собак, которая применяется совместно с парашютными системами специального назначения. Она передана для проведения госиспытаний в Государственный летно-испытательный центр Министерства обороны Российской Федерации. Планируемый срок окончания работ – декабрь 2021 года», – передает ТАСС слова Насенкова.

Он рассказал также, что работы над роботизированной парашютной системой будут завершены до конца 2021 года.

«Роботизированная парашютная система для доставки грузов по воздуху грузоподъемностью до 250 кг ... позволит в автоматизированном режиме доставлять различные грузы в район назначения. Наши специалисты готовят рабочую конструкторскую документацию и согласовывают программы и методики испытаний с Государственным летно-испытательным центром Министерства обороны Российской Федерации. Планируемый срок окончания работ – декабрь 2021 года», – сказал Насенков.

По его слвоам, специалисты холдинга разрабатывают парашютную систему для высокоточного десантирования грузов массой до 18 тонн, в настоящее время в рамках гособоронзаказа ведутся две опытно-конструкторские работы – ОКР «Горизонталь-4000» и ОКР «Парашют».

«Горизонталь-4000», как видно из названия, предполагает разработку управляемой планирующей парашютной системы для высокоточного десантирования специальных грузов полетной массой до 4000 кг. Возможности унифицированной многоцелевой парашютной платформы, разрабатываемой в рамках ОКР «Парашют», еще больше. С ее помощью можно десантировать вооружение, военную специальную технику и различные грузы полетной массой до 18 тонн. В настоящее время обе эти системы проходят заводские испытания», – сказал он.

Напомним, в январе в России выпустили парашют для эвакуации из высотных зданий.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД