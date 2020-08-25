Кремль анонсировал совещание Путина с членами кабмина в режиме видеоконференции

Президент Владимир Путин в среду проведет совещание с членами правительства в режиме видеоконференции, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Сегодня мы готовим совещание президента с членами правительства, которое завтра он проведет в режиме видеоконференции», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

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