В Сети начали продавать билеты на суд с Ефремовым

В Сети на сайте Avito начали продавать билеты на заседание суда по делу актера Михаила Ефремова.

За 500 тыс. рублей пользователь с ником Изабелла предлагал провести всех желающих на «первый ряд», передает РИА «Новости». Объявление сопровождали фото из здания суда.

Сейчас это предложение уже удалено, но ссылка на него сохранилась в кэше.

«Изабелла» на сайте давно, у нее много активных объявлений, в основном о продаже одежды и спортивного инвентаря.

Ранее адвокат Эльман Пашаев, который защищает в суде актера Михаила Ефремова, заявил, что обратился в СК и Генпрокуратуру из-за поступающих угроз.

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