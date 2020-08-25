Адвокат Ефремова заявил в СК и Генпрокуратуру об угрозах

Адвокат Эльман Пашаев, который защищает в суде актера Михаила Ефремова, заявил, что обратился в СК и Генпрокуратуру из-за поступающих угрозы.

Пашаев заявил, что угрозы поступают из-за дела Ефремова.

«На меня оказывается колоссальное давление», – приводит его слова РИА «Новости».

Пашаев сообщил, что «некие лица» хотят «обратиться в правоохранительные органы», чтобы привлечь его к уголовной ответственности. Как заявил Пашаев, таким образом его хотят вынудить «отказаться от дела».

В конце прошлой недели Ефремов заявил, что отказывается от услуг адвокатов и наймет «других, посильнее». Позднее Пашаев вновь стал защитником артиста, обвиняемого в совершении ДТП со смертельным исходом.

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