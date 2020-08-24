Добровинский подтвердил назначение Пашаева адвокатом Ефремова

Адвокат потерпевших по делу Михаила Ефремова Александр Добровинский подтвердил, что Эльман Пашаев вновь стал защитником артиста, обвиняемого в совершении ДТП со смертельным исходом.

«Как я и предполагал еще на суде в пятницу, мы снова увидим Эльмана Пашаева в качестве адвоката господина Ефремова. Учитывая, что он уже хорошо знаком с деталями дела, надеюсь, в понедельник слушание состоится без переносов», – заявил Добровинский, передает ТАСС.

Сам Пашаев также подтвердил эту информацию изданию Life. По его словам, стороны переподписали договор. Следующее заседание по делу о смертельном ДТП назначено на 31 августа.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщал, что адвокатом Ефремова по делу о ДТП в центре Москвы вновь стал Пашаев.

В конце прошлой недели Ефремов заявил, что отказывается от услуг адвокатов и наймет «других посильнее». Адвокат Пашаев счел отказ актера связаным с тем, что Ефремов уже не верит в справедливость суда. Защитник заявил, что отказаться от его услуг – это законное право актера.

В то же время в ходе судебного слушания Ефремов допустил, что в момент аварии мог сидеть на пассажирском сиденье своей машины, а Пашаев заявил о «непростом человеке» за рулем машины Ефремова в момент ДТП. Найденный Пашаевым секретный свидетель также заявил, что Ефремов якобы не сидел за рулем своей машины в момент ДТП, однако позже выяснилось, что свидетель слеп на один глаз и был выпившим.