Никки Хейли назвала Байдена «хорошим» кандидатом в президенты США для ИГ

Джозеф Байден является хорошим кандидатом в президенты США для Китая, Ирана и террористической организации «Исламское государство*», заявила экс-постпред США при ООН Никки Хейли.

Она заявила, что «Байден – хороший (кандидат) для Ирана и ИГ*», а также «замечательный для коммунистического Китая». По ее словам, Байден – это «просто подарок судьбы для всех, кто хочет, чтобы Америка извинялась, ни в чем не участвовала и отреклась от своих ценностей», передает ТАСС.

Хейли отметила, что прежде «боссом Джо был Обама», а теперь – «Пелоси, Сандерс и «четверка», то есть четверо представителей прогрессивного крыла Демократической партии в Палате представителей: Александрия Окасио-Кортес, Ильхан Омар, Рашида Тлаиб и Аянна Прессли.

Экс-постпред США заявила, что они хотят привести страну к социализму, хотя «социализм провалился везде». Хейли уверена, что Байден «и социалистические левые станут катастрофой» для экономики США.