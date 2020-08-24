На заменившего госфлаг Белоруссии активиста завели дело

МВД Белоруссии возбудило уголовное дело против 23-летнего активиста, заменившего в Гомеле государственный флаг на бело-красно-белый, который признает оппозиция, сообщили в пресс-службе МВД Белоруссии.

«Сыщики изучили записи с камер наблюдения и установили личность парня. Им оказался 23-летний местный житель, которого на днях задержали. Он нигде не работает, привлекался к административной ответственности по линии ГАИ и за распитие спиртных напитков в общественном месте. Милиционерам горожанин пояснил, что его поступок – озорство и шалость, которые никак не связаны с идейной и гражданской позицией», – передает «Вечерний Бобруйск» сообщение пресс-службы.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело по ст. 370 УК Белоруссии «Надругательство над государственными символами». Санкция статьи предусматривает наказание в виде общественных работ, штрафа, исправительных работ на срок до двух лет, или ареста, или ограничения свободы на срок до одного года.

По данным следствия, инцидент произошел 16 августа во время очередного протеста, когда к флагштоку в Гомеле на площади Ленина подошло несколько человек. Один из них опустил знамя вниз, а другой снял его с крепления, смял и повесил на ограждение.

Молодой человек поместил на верхушку флагштока бело-красно-белый символ протеста. В последующем его сняли и вернули на место официальный флаг.

Ранее член президиума Координационного совета оппозиции Павел Латушко сообщил, что вопрос белорусского бело-красно-белого и государственного флагов сейчас не является предметом обсуждения, поскольку оппозиция строит диалог на платформе того, что объединяет общество страны.

Напомним, в воскресенье колонна протестующих подошла к резиденции Лукашенко в Минске, после чего на территории Дворца независимости сел вертолет.

Позже в Сети появилось видео, где Лукашенко в бронежилете выходит из вертолета, после чего направляется в сторону резиденции. В руках у него автомат Калашникова без магазина с патронами. Главу республики сопровождал молодой человек в военной экипировке и с оружием в руках – предположительно, 15-летний сын Николай. При этом на подлете к резиденции Лукашенко заявил, что митингующие «как крысы разбежались».