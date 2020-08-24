Джигурда предоставил «доказательство» монтажа видео с Ефремовым

Актер и шоумен Никита Джигурда предоставил результаты экспертизы видео рядом со зданием Пресненского суда в понедельник, где рассматривают дело о ДТП с участием Михаила Ефремова.

Как утверждает Джигурда, кадры, на которых актер выходит из машины после смертельного ДТП в центре Москвы, якобы смонтированы, говорится в Telegram-канале телеканала «360».

Так, согласно заключению, цифровой видеофайл лишен признаков достоверности, а также смонтирован из ролика, снятого на смартфон.

«Видео имеет многочисленные признаки монтажа и внесения неситуационных изменений параметрической, перцептивно-визуальной и аппаратно-программной групп и не является источником достоверной информации», – отмечено в документе.

Кроме того, в экспертизе говорится, что идентификация личности «фигурантов в области водительской двери черного джипа с актером Ефремовым Михаилом Олеговичем невозможна с научно-технической точки зрения и является домыслами, предположениями и подлогом».

Ранее Ефремов заявил в суде, что решил отказаться от услуг адвокатов и наймет «других посильнее». Сам Пашаев считает, что отказ актера связан с тем, что Ефремов уже не верит в справедливость суда. Адвокат заявил, что отказаться от его услуг – это законное право актера. В связи с необходимостью поиска нового защитника для Ефремова судебное заседание было перенесено на 24 августа.

В пятницу Ефремов в ходе слушания по делу о смертельном ДТП в Пресненском суде Москвы допустил, что в момент аварии мог сидеть на пассажирском сиденье своей машины. В тот же день его адвокат Эльман Пашаев заявил о «непростом человеке» за рулем машины Ефремова в момент ДТП. Найденный Пашаевым секретный свидетель также заявил, что Ефремов якобы не сидел за рулем своей машины в момент ДТП.

Напомним, 5 июля телеведущий Владимир Соловьев обнародовал результаты экспертизы МВД по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Из документа следует, что на срезе подушки безопасности Jeep Grand Cherokee актера обнаружены пот и эпителиальные клетки, «которые произошли от Ефремова М.О.».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД