В России подтвердили 4,7 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 4744 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 961 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что за сутки выявлено 4744 заболевших в 84 регионах, из них 1100 случаев (23,2%) не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число вирус-положительных пациентов за сутки зарегистрировано в Москве – 625, Санкт-Петербурге – 182, Московской области – 148.

За весь период в России зарегистрировано более 961 тыс. случаев заболевания в 85 регионах.

Также за сутки зафиксировано 65 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 16 тыс. 448 человек.

Из больниц по выздоровлении от коронавируса выписано 2456 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 773 тыс. человек.

Накануне, 23 августа, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 4852. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 108.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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