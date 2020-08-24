В России решили создать систему прогнозирования пандемий на базе искусственного интеллекта

Система с элементами искусственного интеллекта, способная прогнозировать социальные или политические события, а также вспышки пандемий подобных коронавирусной, разрабатывается в России, сообщил гендиректор АО «РТИ» Павел Лаптаев в рамках форума «Армия-2020».

По его словам, сейчас специалисты РТИ работают над созданием системы на базе искусственного интеллекта, которая выявляет риски наступления каких-либо событий на основе данных из электронных СМИ и других источников информации.

«Проведя определенные настройки, думаю, мы сможем на ранних стадиях определять зарождающиеся угрозы подобные COVID-19, что позволит государству своевременно на них реагировать», – передает ТАСС слова Лаптаева.

Напомним, в мае ученые из университета Ланьчжоу китайской провинции Ганьсу разработали систему, прогнозирующую распространение нового коронавируса в мире.