В России разработали концепцию двигателя для сверхзвукового пассажирского самолета

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в госкорпорацию «Ростех») совместно с ведущими отраслевыми институтами разработала концепцию перспективного двигателя для сверхзвукового гражданского самолета, сообщили в пресс-службе ОДК на форуме «Армия-2020».

«АО «ОДК» совместно с ведущими отраслевыми институтами (ГосНИИГА, ЦАГИ, ЦИАМ и ПАО «ОАК») проработана концепция создания силовой установки для сверхзвукового пассажирского самолета. Работы по созданию сверхзвукового гражданского самолета находятся на этапе формирования технических требований к воздушному судну и силовой установке», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

В ОДК сообщили также, что первый опытный образец перспективного двигателя ПДВ-4000, который можно будет устанавливать как на самолеты, так и на вертолеты, будет собран к 2025 году.

«По предварительным оценкам, сборка первого опытного образца перспективного двигателя ПДВ-4000 может быть осуществлена к 2025 году и напрямую зависит от начала опытно-конструкторских работ», – сказали в корпорации.

В пресс-службе уточнили, что уже выполнен предпроектный анализ и определены основные характеристики этого новейшего двигателя. В настоящее время ОДК ведет согласование и уточнение технических характеристик с АО «Вертолеты России» и самолетной версии двигателя нового поколения с ПАО «ОАК».

Силовая установка ПДВ-4000 позиционируется как двигатель нового поколения в классе мощности 4000-5000 лошадиных сил.

Напомним, в феврале 2019 года президент России Владимир Путин предложил подумать о создании сверхзвукового пассажирского лайнера.