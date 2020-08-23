США обвинили в нецивилизованном поведении на рынке вооружений

США нецивилизованно ведут себя на мировом рынке вооружений, однако не создают этим серьезных проблем для экспорта российского оружия, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев на форуме «Армия – 2020».

По его словам, США пытаются нарушить суверенные права независимых государств, однако военно-техническое сотрудничество России с зарубежными заказчиками остается эффективным, передает ТАСС.

Шугаев отметил, что военная техника, которая производится в России составляет серьезную конкуренцию американским системам.

«Поэтому действия американцев, носящие порой кричащий, нецивилизованный характер, не являются критичными», – подчеркнул он.

Также Шугаев напомнил, что портфель заказов Росси на поставку продукции военного назначения в последние годы стабильно сохраняется в отметке 50-55 млрд долларов.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что отечественные военные разработки способны выдержать самую напряженную конкуренцию, при этом Россия готова выстраивать доверительные отношения в военно-технической сфере с другими странами.

Напомним, в Туве стартовали конкурсы армейских международных игр 2020 года «Конный марафон» и «Военное ралли» (будут проходить по 30 августа). В 2020 году Армейские международные игры проводятся с 23 августа по 5 сентября на территории пяти государств.

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