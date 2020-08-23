Выяснилась причина задержки транспортировки Навального в Германию

Из опубликованной видеозаписи переговоров между немецкими и российскими врачами в Омске по поводу перевозки блогера Алексея Навального в Берлин выяснилось, что именно медики Германии не могли забрать его раньше, сообщили СМИ.

На видео немецкие врачи заявляют, что вылет в Берлин раньше 8.00 невозможен. Более того, российские врачи уточняют, возможно ли его транспортировать прямо сейчас, но получают негативный ответ, передает Telegram-канал «Медиакиллер».

Видео подтверждает информацию из поста в Facebook врача Бориса Теплых, которого отправили из Москвы в Омск на помощь местным врачам. Днем ранее он написал, что немецкие пилоты только вчера готовые «в любое время везти Навального» внезапно попросили 10-часовой отсрочки.

В свою очередь старшая медицинская сестра из омской больницы Анна Смирнова рассказала, что происходило в больнице после появления там Навального. Ее реакция касалась работы журналистов и сторонников блогера.

«Орали под окнами, не думая о том, что пациентам надо спать. Их это не интересовало. А как требование чуть ли не каждый час выходить и докладывать о состоянии больного!? Каждый час! А лечить-то когда?? А теперь врачи из Германии, которые забрали Навального заявляют, что скажут о состоянии только в понедельник. И они молчат. Там правила одинаковы для всех», – отметила врач во «ВКонтакте».

Ранее немецкие СМИ сообщили, что Навальный прибыл на лечение в берлинскую клинику «Шарите» в статусе «гостя канцлера».

Напомним, Навального утром вывезли медицинским бортом из Омска и доставили в берлинскую клинику «Шарите». В субботу утром блогера увезли из омской больницы скорой медицинской помощи № 1 в аэропорт для последующего перелета в Германию и проведения курса лечения в Берлине.

Накануне из Нюрнберга в Омск прибыл борт для транспортировки Навального в Германию. При этом по просьбе немецкой медицинской бригады вылет задержали до утра субботы из-за требований профсоюза авиаперевозчиков ФРГ к условиям работы летного состава. В тот же день супруга Навального подписала заявление с просьбой о транспортировке блогера.

Нью-Йоркский реаниматолог Евгений Пинелис удалил свои посты с оценкой действий лечивших Навального омских медиков из-за развернутой травли в комментариях. В сообщениях Пинелис делился собственным опытом и отмечал, что статусность пациента – это всегда дополнительная нагрузка на врачей, которым фактически приходится «ходить по минному полю».