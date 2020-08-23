Выяснилась причина задержки транспортировки Навального в Германию

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23 августа, воскресенье  |  Последнее обновление — 16:00  |  vz.ru
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Турецкие залежи газа в Черном море вызывают большие сомнения

Турция мечтает добывать собственный газ Zuma/ТАСС
Турция заявила об открытии в Черном море крупного месторождения газа, которое позволит стране стать независимой от импорта энергоресурсов. Они обходятся Анкаре в десятки миллиардов долларов ежегодно. Эрдоган назвал это событие историческим и объявил, что рассчитывает на такой же успех и в Средиземном море. Что в этом случае ждет российский газ? Подробности...
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США предлагают России вместо СНВ-3 принципиально новый договор

Договор СНВ-3 до сих пор помогал России и США контролировать ядерные арсеналы друг друга af.mil
Москва и Вашингтон могут договориться о контроле за стратегическими вооружениями. США, по сообщениям СМИ, теперь согласны продлить договор СНВ-3, сняв свое требование включить в него и Китай. Но взамен в обновленный документ Америка хочет добавить российский «гиперзвук» и в целом сделать СНВ-4 более «гибким». Что это означает? Подробности...
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Какими могут стать военные потери России в Белоруссии

Численность военного контингента РФ в Белоруссии оценивается в 800 человек, службу они несут на 43-м узле связи ВМФ России и на РЛС «Волга» mil.ru
В воскресенье в Минске запланированы очередные акции оппозиции. Ранее некоторые члены координационного совета Светланы Тихановской выступили за закрытие российских военных баз, расположенных на территории Белоруссии, и выход страны из ОДКБ. Сейчас в республике функционируют два военных объекта РФ, и оба имеют для Минобороны определенную ценность. Как повлияет их возможная утрата на обороноспособность России? Подробности...
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Арестован шпион, который любил Россию

За свои данные о США Питер Деббинс получал от агентов ГРУ коньяк The Institute of World Politics/<br>YouTube
В США по обвинению в шпионаже на Россию арестован бывший офицер армейского спецназа Питер Деббинс. По данным американской контрразведки, он в течение почти 15 лет предоставлял информацию агентам ГРУ. Причем сотрудничал с Москвой Деббинс из любви к России и обижался, когда ему предлагали деньги за секреты США. Теперь американцу грозит пожизненное заключение. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Белоруссия ставит точку в цветных революциях

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Цветные революции больше не являются универсальным способом борьбы с Россией на постсоветском пространстве. Протесты в Белоруссии показали, что эта политика себя изжила. Подробности...
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Жизнь ставит Лукашенко перед выбором

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Лукашенко так и не смог занять внятную позицию касательно отношений с Россией. Он хитрил, юлил и заигрывал. И последние события показывают, что он перехитрил сам себя. Подробности...
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Окружение Навального разыгрывало информационную вакханалию

Борис Теплых, врач НМХЦ им. Н.И.Пирогова
Семья выбрала тактику максимального привлечения внимания, для людей в политике это нормально, с нами семья была максимально корректна и внимательна. Однако, в то же время их окружение разыгрывало информационную вакханалию, не разделяя врачей и администраторов. Подробности...
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Белорусская оппозиция проигрывает

Русофобы заманивают Тихановскую

Демократия без денег не работает

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В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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    Выяснилась причина задержки транспортировки Навального в Германию

       23 августа 2020, 15:54
    Фото: Вячеслав Филиппов/ТАСС
    Текст: Евгения Шестак

    Из опубликованной видеозаписи переговоров между немецкими и российскими врачами в Омске по поводу перевозки блогера Алексея Навального в Берлин выяснилось, что именно медики Германии не могли забрать его раньше, сообщили СМИ.

    На видео немецкие врачи заявляют, что вылет в Берлин раньше 8.00 невозможен. Более того, российские врачи уточняют, возможно ли его транспортировать прямо сейчас, но получают негативный ответ, передает Telegram-канал «Медиакиллер».

    Видео подтверждает информацию из поста в Facebook врача Бориса Теплых, которого отправили из Москвы в Омск на помощь местным врачам. Днем ранее он написал, что немецкие пилоты только вчера готовые «в любое время везти Навального» внезапно попросили 10-часовой отсрочки.

    В свою очередь старшая медицинская сестра из омской больницы Анна Смирнова рассказала, что происходило в больнице после появления там Навального. Ее реакция касалась работы журналистов и сторонников блогера.

    «Орали под окнами, не думая о том, что пациентам надо спать. Их это не интересовало. А как требование чуть ли не каждый час выходить и докладывать о состоянии больного!? Каждый час! А лечить-то когда?? А теперь врачи из Германии, которые забрали Навального заявляют, что скажут о состоянии только в понедельник. И они молчат. Там правила одинаковы для всех», – отметила врач во «ВКонтакте»

    Ранее немецкие СМИ сообщили, что Навальный прибыл на лечение в берлинскую клинику «Шарите» в статусе «гостя канцлера»

    Напомним, Навального утром вывезли медицинским бортом из Омска и доставили в берлинскую клинику «Шарите».  В субботу утром блогера увезли из омской больницы скорой медицинской помощи № 1 в аэропорт для последующего перелета в Германию и проведения курса лечения в Берлине.

    Накануне из Нюрнберга в Омск прибыл борт для транспортировки Навального в Германию. При этом по просьбе немецкой медицинской бригады вылет задержали до утра субботы из-за требований профсоюза авиаперевозчиков ФРГ к условиям работы летного состава. В тот же день супруга Навального подписала заявление с просьбой о транспортировке блогера.

    Нью-Йоркский реаниматолог Евгений Пинелис удалил свои посты с оценкой действий лечивших Навального омских медиков из-за развернутой травли в комментариях. В сообщениях Пинелис делился собственным опытом и отмечал, что статусность пациента – это всегда дополнительная нагрузка на врачей, которым фактически приходится «ходить по минному полю».


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