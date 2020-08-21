Врачи из Германии прибыли в Омск для оценки состояния Навального

Прибывшие в Омск немецкие специалисты ознакомятся с состоянием госпитализированного блогера Алексея Навального, заявил главный врач омской больницы, где находится Навальный, Александр Мураховский.

«Мы пригласили и немецких специалистов, которые прибыли в Омск на реанимационном самолете, чтобы они у нас в клинике ознакомились с состоянием пациента, с результатами исследований. В настоящее время они к нам направляются», – цитирует ТАСС главврача. Мураховский подчеркнул, что омские медики делают все возможное для стабилизации пациента совместно с коллегами из московских Центра нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко и Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова.

Также Мураховский заявил, что исследования биоматериалов, которые были взяты медиками у Алексея Навального, проводятся в трех независимых лабораториях. Он добавил, что параллельно на хромотографе транспортной полиции были исследованы поверхностные смывы с одежды и с рук Навального. В них нашли промышленное химическое вещество, называемое "2-этилгексил дифенил фосфат".

"Это не яд, не отравляющее вещество, обычная промышленная химия. Оно используется в том числе для производства целлюлозы, добавляется в полимеры. При этом подчеркиваю, этот компонент найден не в биоматериалах пациента - не в крови, не в моче и т.д. Это исследование смыва с поверхности. Тем не менее, версия химического отравления тоже проверяется", - подчеркнул Мураховский.

Ранее он заявил, что нарушение обмена веществ могло спровоцировать резкое ухудшение состояния здоровья Навального.

В четверг в Омске экстренно приземлился самолет, на котором летел Навальный, блогер был госпитализирован в токсикореанимацию. В омской больнице рассказали, что он находится в тяжелом состоянии в реанимации. СМИ сообщали, что врачи обнаружили алкоголь в крови Навального.

Транспортные полицейские организовали проверку информации о том, что Навальный мог отравиться в аэропорту Томска.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пожелал блогеру Алексею Навальному скорейшего выздоровления и пообещал оказать помощь в эвакуации на лечение за границу, если поступят подобные обращения.

Напомним, медики исключили ряд диагнозов у впавшего в кому Навального: инфаркт, инсульт, а также заражение коронавирусом. Заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1) Анатолий Калиниченко заявил, что ядов в организме Навального не обнаружено, врачи не считают, что он был отравлен.