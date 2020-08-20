В Совфеде потребовали наказать США за беспредел в отношении России

«Это беспредел. США за это нужно наказывать», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов, комментируя заявление главы Госдепа Майка Помпео о том, что США могут ввести новые санкции против России и Китая. Помпео пригрозил, что так произойдет, если Москва и Пекин откажутся соблюдать санкции против Ирана, которые сейчас восстанавливает Вашингтон.

«Универсальное средство реакции на подобные заявления – консолидация мировой общественности против такого беспредела. То, что демонстрируют США – именно беспредел и противоправные действия, которые не соответствуют Уставу ООН», – убежден зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

США нужно за это наказывать, уверен Климов. «Против них нужно вводить санкции. Но любые санкции применяются путем решения Совбеза ООН, а у США там право вето», – добавил российский парламентарий.

Климов отметил, что Соединенные Штаты ведут себя уже не так, как в конце прошлого века. «Они серьезно ослабли в результате внутренних разборок. И такой наглостью Штаты пытаются эту слабость компенсировать», – подчеркнул сенатор.

По словам Климова, то, что многие страны Европы, в том числе Великобритания и Франция, воздержались от голосования по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана, говорит об уже начавшейся в мире консолидации против США. «Европе тоже хочется нормально работать с Ираном. Они понимают, что Вашингтон действует в своих интересах, а не в интересах европейских партнеров», – заключил собеседник.

Ранее глава Госдепа Майк Помпео заявил: если Россия и Китай откажутся соблюдать восстанавливаемый США санкционный режим ООН против Ирана, то в отношении Москвы и Пекина также введут санкции.

Помпео выразил уверенность в том, что «все санкции будут восстановлены», а «мир станет безопаснее». Он сказал, что у «иранцев не будет возможности получить российские средства ПВО, китайские танки и все то, что угрожает миру и стабильности на Ближнем Востоке».

На прошлой неделе Совбез ООН отклонил проект резолюции США по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана. Против голосовали Россия и Китай, за – США и Доминиканская Республика. Воздержались в числе прочих Франция, Великобритания и Германия.

Напомним, что в начале этого года Владимир Путин предложил лидерам Китая, США, Франции и Великобритании в 2020 году провести встречу пяти постоянных членов СБ ООН для обсуждения мировых проблем, включая Иран.

Китай поприветствовал предложение российского президента об онлайн-саммите по иранской ядерной проблеме, но Тегеран заявил, что саммит может оказаться неэффективным из-за отношения Вашингтона.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД