США пригрозили России санкциями

Если Россия и Китай откажутся соблюдать восстанавливаемый США санкционный режим ООН против Ирана, в отношении Москвы и Пекина также введут санкции, заявил глава Госдепа Майк Помпео.

Помпео отметил, что США «уже делали это», когда «страны нарушали действующие американские санкции». В таких случаях США, по его словам, «каждую страну приводили к ответственности за это». Вашингтон намерен «делать так же в отношении более широких санкций ООН», передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что поручил госсекретарю уведомить СБ ООН о намерении США восстановить санкции Совбеза против Ирана.

Как рассказали в Госдепе, Помпео в четверг отправляется в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. Через 30 дней после этого «ряд санкций ООН будет восстановлен, в том числе требование о том, чтобы Иран приостановил всю деятельность, связанную с обогащение урана». Кроме того, решение США касается и «продления 13-летнего оружейного эмбарго», передает ТАСС.

Помпео выразил уверенность в том, что «все санкции будут восстановлены», а «мир станет безопаснее».

Он сказал, что у «иранцев не будет возможности получить российские средства ПВО, китайские танки и все то, что угрожает миру и стабильности на Ближнем Востоке».

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что решение о законности запроса США о возвращении санкций, несмотря на выход Вашингтона из иранской ядерной сделки, будут принимать сами страны – члены ООН.

Напомним, Вашингтон захотел вернуть санкции ООН против Ирана.

Совбез ООН отклонил проект резолюции США по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана. Против голосовали Россия и Китай, за – США и Доминиканская Республика, воздержались Франция, Великобритания, Бельгия, Германия, Вьетнам, Южная Африка, Индонезия, Нигер, Сент-Винсент и Гренадины, Тунис и Эстония.

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