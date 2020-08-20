Рубль снизился к доллару

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос по отношению к рублю на 0,14%, до отметки в 73,41 руб., курс евро прибавил 0,21%, достигая 86,94 руб.

Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00 мск, передает ТАСС.

По состоянию на 10.05 курс доллара ускорил рост до 73,57 руб. (+0,36%), а курс евро – до 87,11 руб. (+0,4%).

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