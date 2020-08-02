Новые переговоры Ирана и Украины по сбитому Boeing пройдут в Тегеране

Следующий раунд переговоров между Ираном и Украиной по сбитому пассажирскому Boeing пройдет в Тегеране, сообщил посол Ирана в Киеве Манучехр Моради.

«Второй раунд переговоров пройдет в октябре 2020 года в Тегеране», – написал посол на своей странице в Twitter.

По его словам, первый этап переговоров 30-31 июля оказался «конструктивным и продуктивным».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Иран предложил по 80 тыс. долларов компенсации семьям погибших в авиакатастрофе в Тегеране, которая случилась 8 января – тогда самолет, направлявшийся в Киев, был сбит ракетой.

Кроме того, СМИ сообщили, что канадские юристы подали в суд в Торонто иск против Ирана из-за гибели украинского Boeing 737 под Тегераном. Истцы требуют от Ирана выплаты компенсации в размере 1,5 млрд канадских долларов (1,1 млрд долларов США).