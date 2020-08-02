Вассерман объяснил разницу в ситуации с коронавирусом в России и США

Публицист Анатолий Вассерман объяснил разницу в развитии ситуации с коронавирусом в России и США, а также заявил, что «не будет второй волны».

«Мир балансирует на тонкой грани между вирусной и экономической эпидемиями», – заявил он в блоге на сайте РЕН ТВ, пояснив, что «усилишь карантин – люди начнут умирать от голода, ослабишь – больше жизней унесет зараза».

Он отметил, что вирус «мутирует слабо», поэтому «вакцины не придется менять так же часто, как противогриппозные». Однако «болезнь, увы, не сезонная», поскольку развитие ситуации «в Южном полушарии, где сезоны сдвинуты на полгода относительно Северного, почти то же, что и в странах, все еще почему-то именующих себя развитыми».

В связи с этим Вассерман предсказывает, что «не будет второй волны – будет одна, но большая». При этом «вторая волна ограничений сейчас разворачивается в тех странах, где слишком рано вышли из первой».

Он указывает, что в России все еще надо носить маску и перчатки, но «работать уже можно без особо жестких ограничений», так как за «два месяца выходных» в стране создали «систему диагностики, сеть лечения».

А вот в «Соединенных Государствах Америки единой медицинской системы отродясь не бывало и пока не предвидится». Кроме того, по словам Вассермана, «систему экономики как единой сети взаимодействующих производств там изрядно порушили за последние десятилетия, выводя многое в регионы с дешевой рабочей силой».

«Нынешняя Вторая Великая депрессия началась в 2008 году», – заявил он, добавив, что «карантин позволил списать на вирус последствия стратегических ошибок множества богатых мира сего».

Вассерман отметил, что «даже когда все человечество провакцинируется – хозяйство придётся реконструировать».

Напомним, главред МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян также сравнила здравоохранение в России и США. Симоньян признала, что в США, как и в Германии, «наверное, лучшая в мире медицина для обеспеченных людей». Однако массовой медицины в США нет, а вот в России она «с советских времен, слава Богу, осталась».

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