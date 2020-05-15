Симоньян сравнила медицину в России и США

Главред МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сравнила здравоохранение в России и США.

Симоньян рассказала о «совершенно чудовищных» историях в ситуации с коронавирусом в США. Так, «американская медсестра на 30-й неделе беременности, то есть ровно тогда, когда у нас выходят в декрет, лечила больных пациентов с коронавирусом». Заболев, она оставалась дома, так как «никому не рекомендуется обращаться к врачам», пока «совсем уже не начинаешь умирать».

В России «совсем другой подход», отметила Симоньян, советуют сразу «вызывать скорую», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 1».

Симоньян сообщила, что и число медиков на душу населения, и число коечных мест в США меньше в разы. В скорую помощь американцы не обращаются, так как лечение слишком дорогое.

При этом 60% жертв COVID-19 – темнокожие, потому что они относятся к самому бедному слою населения.

Симоньян признала, что в США, как и в Германии, «наверное, лучшая в мире медицина для обеспеченных людей», «блистательная» по уровню. Однако массовой медицины в США нет, а вот в России он «с советских времен, слава Богу, осталась».

Главред RT отметила, что массовая медицина в России «плохонькая», есть очереди в поликлиниках и иногда приходится долго ждать скорую, а «санитарка может нахамить». Однако эта медицина есть, а «коечный фонд на 30% свободен».

Симоньян подчеркнула, что россиянам следует «привыкнуть к мысли, что не просто не хуже, чем там живем во многих аспектах, в том, что касается социального государства, а значительно лучше».

«И ровно этим объясняются наши цифры», – сказала Симоньян.

Напомним, низкий уровень смертности от коронавирусной инфекции в России вызвал негативную реакцию на Западе. New York Times и Financial Times завили, что данные якобы «занижены», а Bloomberg опубликовало статью под заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских». В ВОЗ опровергли слухи о занижении смертности в России от коронавируса.

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