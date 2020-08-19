Компании США и Европы потратят на вывод производства из Китая 1 трлн долларов

Американские и европейские компании потратят порядка 1 трлн долларов на вывод производства из Китая, прогнозируют эксперты Bank of America (BofA).

Опрос, проведенный BofA, показал, что компании в 80% глобальных секторов столкнулись с разрушением цепочек поставок в период пандемии, что подтолкнуло 75% из них к расширению плана по возвращению производства из-за рубежа.

Кроме того, американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут предоставлять налоговые льготы компаниям, возвращающим производство из Китая в США. Трамп стремится снизить зависимость американской экономики от цепочек поставок, включающих производителей из КНР.

Эксперты BofA ожидают, что расходы, связанные с переносом производства, сократят рентабельность акционерного капитала компаний на 70 базисных пунктов.

«Это будет существенно, но не неприемлемо», – отмечают они.

Самые высокоприбыльные отрасли, в том числе здравоохранение и технологии, смогут справиться с ростом расходов, в то время как другим, возможно, придется прибегнуть к привлечению средств за счет размещения облигаций или акций.

Напомним, Трамп возложил на Китай ответственность за распространение коронавируса «на весь мир». Ранее глава Белого дома отказался вести переговоры по торговой сделке с Пекином, так как, по словам Трампа, Китай «ударил» по США «эпидемией».