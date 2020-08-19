В Германии не исключили введения четырехдневной рабочей недели

Министр труда Германии Хубертус Хайль заявил, что сокращение рабочей недели до четырех дней при частичных компенсационных выплатах может стать подходящей мерой для преодоления кризиса.

«Нужны хорошие и прагматичные идеи, чтобы вместе пройти через кризис», – сказал он в интервью изданиям медиагруппы Funke, передает РИА «Новости».

По его словам, сокращение рабочей недели при частичных компенсационных выплатах может стать подходящей мерой. Основным условием Хайль назвал согласие социальных партнеров.

Глава промышленного профсоюза IG Metall Йорг Хофман также считает, что четырехдневная рабочая неделя может стать ответом на структурные изменения в таких секторах, как автомобильная промышленность, и позволит сохранить рабочие места.

В апреле сообщалось, что пандемия коронавируса может столкнуть германскую экономику в глубочайшую за послевоенное время рецессию.