Германии предсказали глубочайшую со времен войны рецессию

Пандемия коронавируса может столкнуть германскую экономику в глубочайшую за послевоенное время рецессию, пишет Reuters, анализируя решение правительства ФРГ снизить оценку роста ВВП страны до минус 6,3% по итогам 2020 года.

«Мы полагаем, что экономика ФРГ в этом году сократится на 6,3%, в следующем году оздоровление составит 5%», – заявил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер, отметив, что на докризисные показатели Германия выйдет в 2022 году, передает ТАСС.

Как ожидают власти ФРГ, рецессия достигнет пика во втором квартале года, после чего экономическая активность начнет восстанавливаться. По прогнозам, в 2021 году экономика Германии вырастет на 5,2%, пишет Reuters.

Агентство напоминает, что ранее власти Германии ожидали рост ВВП по итогам 2020 года на уровне 1,1%.

Эти прогнозы основываются на предположении, что ограничительные меры на фоне коронавируса постепенно будут сниматься.

Ранее Бундесбанк предсказал экономике Германии тяжелый выход из рецессии.