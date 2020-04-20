Крупнейшей экономике Европы предрекли тяжелый выход из рецессии

Экономика Германии находится в серьезной рецессии, быстро из нее выйти не удастся, говорится в ежемесячном обзоре Бундесбанка.

«Быстрое и сильное восстановление экономики представляется маловероятным при нынешних перспективах», – передает «Интерфакс» сообщение центробанка Германии.

Это объясняется ограничительными мерами, введенными из-за коронавируса, которые, вероятно, могут остаться в силе до тех пор, пока не найдут вакцину.

Бундесбанк указывает, что ситуация с коронавирусом скажется и на первом квартале, а во втором ситуация будет еще хуже.

Экономика Германии – крупнейшая в Европе.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что о том, как развивается ситуация в экономике Германии, можно будет судить не ранее 8-9 мая.

Власти ФРГ выделили 1,137 трлн евро на мероприятия по поддержке экономики в условиях эпидемии коронавируса.