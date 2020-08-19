МИД Норвегии рассказал подробности высылки российского дипломата

Министерство иностранных дел Норвегии подтвердило объявление российского дипломата персоной нон-грата, глава российской дипмиссии в Осло Теймураз Рамишвили был проинформирован об этом решении.

«Мы проинформировали российского посла в Осло, что один из дипломатов России был объявлен персоной нон грата и будет выслан из Норвегии», – передает РИА «Новости» сообщение норвежского внешнеполитического ведомства.

По данным норвежского дипведомства, в Осло ожидают, что российский дипломат покинет Норвегию «до конца текущей недели».

При этом МИД Норвегии не комментирует, какие конкретно законы нарушил высылаемый дипломат. «По данному вопросу мы предлагаем вам обратиться в Службу безопасности полиции Норвегии», – заявили в министерстве.

В свою очередь, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия ответит на высылку дипломата.

«Сомнений нет, Россия, однозначно, ответит на этот шаг зеркально», – сказал он.

Напомним, телекомпания NRK со ссылкой на МИД Норвегии сообщила, что российский дипломат будет выслан из Норвегии после задержания норвежского гражданина по подозрению в передаче важной информации иностранному государству.

Дипломат, о котором идет речь, работал, по информации телекомпании, в торговом отделе посольства. Дипломат был объявлен персоной нон грата и получил 72 часа на то, чтобы покинуть страну. МИД Норвегии принял решение не разглашать имя высылаемого.