Невролог усомнился в реальности инсульта у Ефремова

Невролог Александр Евдокимов выразил мнение, что, судя по выписке из Боткинской больницы, у актера Михаила Ефремова не было настоящего инсульта.

Врач отметил, что диагноз, который значится в документе, нередко называют микроинсультом. Несмотря на то, что эти заболевания имеют схожие симптомы, они влекут за собой разные последствия.

«Это функциональное состояние (транзиторные ишемические атаки), оно может возникать на фоне острого спазма сосудов, в основном артерий. И там изменения носят приходящий характер», – сказал Евдокимов в интервью Пятому каналу.

По словам специалиста, в случае транзиторной ишемической атаки у человека происходят такие же изменения состояния, как при инсульте: могут отказывать ноги, руки, нарушаться речь, страдать мимика лица.

«То есть идет поражение ишемическое, но через 24 часа все восстанавливается», – пояснил он.

Евдокимов добавил, что если восстановление не происходит, то речь идет об органической патологии.

«На снимках можно увидеть очаги в головном мозге. В этом у них разница», – заключил врач.

Напомним, в медицинской выписке было указано, что причиной госпитализации Ефремова был инсульт, в ходе обследования ему также диагностировали ишемические атаки, стеноз, хроническую обструктивную болезнь легких и астму.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев ранее заявил, что актер серьезно болен, но разглашать болезнь нельзя, так как это медицинская тайна.

Адвокат потерпевшей стороны в деле о смертельном ДТП с участием актера Александр Добровинский выразил сомнение о наличии серьезных заболеваний у артиста.

8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. Уголовное дело по факту произошедшего ДТП со смертельным исходом передано в столичный главк МВД. Еще одно дело возбуждено по факту сбыта наркотиков Ефремову.

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