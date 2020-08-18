Афганские силовики ликвидировали «верховного судью» ИГ

В Афганистане силовики ликвидировали «верховного судью» террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в России), передает телеканал TOLO News со ссылкой на Национальный директорат безопасности.

«Абдулла Оракзай был исполнителем атаки на тюрьму в провинции Нангархар 2 августа», – передает РИА «Новости» заявление.

Отмечается, что ликвидированный главарь из так называемого отделения ИГ* в Хорасане был также причастен к выпуску указов, включающих «обезглавливание мирных жителей и насильственные браки с боевиками».

В результате атаки на тюрьму в Нангархаре в начале августа погибли 29 человек и 50 получили ранения. Ответственность за нападение взяли боевики ИГ.

Ранее национальный совет безопасности Афганистана сообщил, что власти Афганистана начали процесс освобождения из тюрем последней группы из 400 сторонников радикального движения «Талибан» (запрещено в России).