Экс-адвокат Трампа обещал рассказать в книге о «сговоре с Россией» Депутат Рады заявил об уничтожении «Мотор Сич» Афганистан начал освобождение из тюрьмы последней партии талибов 14 августа 2020, 08:05 Текст: Дмитрий Зубарев

Власти Афганистана начали процесс освобождения из тюрем последней группы из 400 сторонников радикального движения «Талибан» (запрещено в России), сообщил национальный совет безопасности Афганистана. «Власти Афганистана вчера освободили 80 талибов из 400, которых Лойя джирга (чрезвычайное собрание старейшин племен Афганистана) решило отпустить, чтобы ускорить достижение прямых [межафганских] переговоров и всеобщего перемирия», – передает ТАСС сообщение совета. В понедельник президент Афганистана Ашраф Гани подписал указ об освобождении последней группы пленных сторонников «Талибана» из списка, переданного радикалами на переговорах с представителями США в феврале. За день до этого чрезвычайное собрание старейшин племен Афганистана приняло решение об освобождении из местных тюрем указанной группы талибов.

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