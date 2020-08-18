ЭИСИ запустил портал российских региональных практик

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) запустил портал региональных практик – «Навигатор по российским региональным практикам» - новую платформу, где размещаются наиболее эффективные и интересные меры и проекты, инициируемые главами субъектов России.

18 августа на пресс-конференции «Уроки Covid-19: тренды региональных управленческих технологий» в ТАСС Дарья Кислицына директор Департамента региональных программ ЭИСИ презентовала портал, говорится в пресс-релизе, поступившем в газете ВЗГЛЯД.

«Мы создали этот портал, чтобы максимально широко освещать существующие практики. Это удобный инструмент для тиражирования успешного опыта, обеспечения прозрачности работы институтов власти, продвижения инновационных управленческих механизмов. Он доступен абсолютно каждому и очень прост в использовании», – отметила Кислицына.

В течение всего периода пандемии институт формировал ежедневный мониторинг мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции и нивелированию ее последствий. Все материалы сейчас также доступны на новом портале.

Кроме того, ЭИСИ традиционно продолжает осуществлять мониторинг региональных управленческих практик – эффективных решений по наиболее актуальным направлениям, на основе которого формируется еженедельный пул лучших кейсов субъектов Российской Федерации.

Сейчас платформа уже аккумулирует более 12 000 региональных кейсов. Все они представлены в формате единого реестра, в котором каждый желающий может сделать подборку региональных практик по темам, категориям и периоду их выпуска.