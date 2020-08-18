ВОЗ заявила о новой стадии распространения коронавируса в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона вошли в новую стадию распространения коронавируса, заявил региональный директор ВОЗ Такеси Касай.

Угроза распространения вируса возросла, и многие даже не в курсе, что инфицированы, так как у них отсутствуют симптомы или заболевание проходит в легкой форме, заявил Касай, передает «Интерфакс».

По его словам, эпидемию распространяют люди до 50 лет, которые позднее заражают группы старше. Мир входит в новую стадию распространения пандемии в Азиатско-Тихоокеанском регионе, предупредил чиновник.

Ранее ВОЗ призвала все страны присоединиться к международному механизму COVAX, который призван обеспечить доступ всех стран к вакцине от COVID-19.

Напомним, президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Был запущен официальный сайт российской вакцины от коронавируса.