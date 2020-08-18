Минздрав Белоруссии опроверг данные о передвижении силовиков на машинах скорой

Машины скорой помощи не привозили сотрудников милиции к местам задержаний, заявил глава минздрава Белоруссии Владимир Караник.

«Ни одна наша машина скорой помощи не использовалась сотрудниками МВД для их перевозки к местам задержаний... Похожую раскраску имеют машины медицинской службы внутренних войск, где находятся военные медики, естественно, в военной форме, и именно они оказывали медицинскую помощь своим пострадавшим коллегам в самом эпицентре, что могло и породить эти слухи», – цитирует портал Tut.by Караника.

Министр пообещал разобраться в ситуации, и «если есть иные факты», призвал предъявить их.

«Потому что даже предположение того, что в машине скорой помощи могут находиться представители силовых ведомств, может взывать агрессию протестующих и поставит под угрозу безопасность наших сотрудников, а это недопустимо», – подчеркнул он.

По его словам, минздрав Белоруссии сотрудничал с МВД для создания задержанным на акциях «человеческих условий» в местах содержания.

«Результатом этой работы явились переводы задержанных граждан, нуждающихся в оказании медицинской помощи, из мест временного содержания в стационары, а также оперативное освобождение задержанных из мест, где условия содержания не соответствуют нормативам», – заявил Караник.

Также он добавил, что не понимает агрессии граждан в адрес его ведомства.

«Мы готовы к диалогу, готовы к открытому обсуждению имеющихся проблем, но не с анонимными персонажами, а людьми, способными на этот диалог и в условиях, более предрасполагающих к поиску компромисса», – заявил Караник.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывалиь бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Минздрав Белоруссии сообщал, что во время акций протеста пострадали более 150 человек, два человека погибли, один из них в Минске.

Глава штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Мороз призвала белорусов к всеобщей забастовке для нанесения экономического ущерба властям страны.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД