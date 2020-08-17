ФАС признала нефтетрейдеров виновными в скачке цен на топливо в 2018 году

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вынесла решение по делу о скачке цен на топливо на бирже в 2018 году, признав двух нефтетрейдеров виновными в картельном сговоре и нарушении закона о конкуренции, сообщил начальник управления по борьбе с картелями службы Андрей Тенишев.

«ФАС России признала АО «Солид – товарные рынки» и ООО «А-Ойл» виновными в заключении картельного соглашения и нарушении пп. 1,2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции», – передает РИА «Новости» его слова со ссылкой на пресс-службу ФАС.

В феврале ФАС завела антимонопольное дело против двух крупных нефтетрейдеров АО «Солид-товарные рынки» и ООО «А-Ойл» по подозрению в сговоре, который привел к скачку цен на топливо на бирже весной 2018 года.

Позже Арбитражный суд Москвы признал незаконным возбуждение Федеральной антимонопольной службой этого дела, однако ведомство обжаловало это решение.