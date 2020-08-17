Эксперт: В Пермском крае появится производство двигателей для перспективных ракет и самолетов

Дмитрий Махонин активно развивает в регионе промышленные и культурные проекты, решает проблемы Пермского края, которые до него не могли реализовать предыдущие губернаторы. И это с учетом того того, что Махонин заступил на пост в непростое время – в самом начале пандемии. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко, комментируя беседу Путина и врио губернатора Прикамья Махонина.

Новый врио губернатора взял правильный курс на синтез сильных начинаний своих предшественников, при этом все направления сочетаются у него гармонично, без одностороннего уклона, без ущерба другим сторонам жизни края, считает президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

Среди важнейших проектов, за которые взялся Махонин, эксперт назвал строительство третьего моста через реку Кама. «Два других старых моста и плотина Камской ГЭС давно не справляются с потоком машин, затрудняя тем самым жизнь горожан и хозяйственную деятельность. Еще один его проект – новое здание Художественной галереи, которое никак не получалось достроить уже десять лет, – сказал политолог. – Это давняя мечта и боль пермяков, поскольку галерея до сих пор ютится в здании храма, который передали РПЦ. Картины там попросту некуда вешать. Махонин взялся решать эту задачу».

Еще один большой и важный проект, который новый глава края курирует лично – это создание промышленного кластера с новым заводом, который будет выпускать двигатели для ракет «Ангара», а также производство перспективного двигателя тягой 35 тонн (ПЦ-35) для новых широкофюзеляжных самолетов, рассказал Минченко.

«В любом случае, Махонин уже сильно «добавил очков» будущему Пермского края, потому что там появятся высокотехнологичное производство, новые рабочие места. Появление кластера означает и развитие местных инженерных кадров. Ну и, разумеется, рост потока налогов. Вместе с новым мостом и зданием галереи, которая повысит поток туристов, это станет хорошим подарком к 300-летию Перми, которое будет отмечаться через три года», – отметил Минченко.

«Разумеется, Махонину придется решать застарелые и болезненные социальные проблемы края, такие как безработица и обилие аварийного жилья, на что ему прямо указал во время встречи президент. Но он сегодня получил косвенную, но очевидную поддержку главы государства, и этот факт поможет главе края в их реализации своих планов», – сказал политолог.

Политолог напомнил, что новый врио губернатора заступил на пост в феврале – в тяжелейшее время, когда начиналось распространение COVID-19. «Несмотря на молодость, Махонин неплохо себя проявил в режиме экстренных мер, поскольку в Пермском крае во время пандемии ситуация и с заболеваемостью, и с поддержкой населения оказалась гораздо лучше, чем у соседей в Свердловской области», – сказал Минченко.

Собеседник отметил, что врио губернатора явно энергичен и при этом проявляет системный подход к решению проблем. «Об уровне эффективности Махонина в полной мере можно будет судить года через два, – полагает Минченко. – Но у него есть все шансы для успеха, поскольку с лоббистским потенциалом на уровне федеральных структур, у Махонина должно быть все в порядке».

Напомним, в понедельник президент Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края Дмитрием Махониным. Глава Прикамья рассказал президенту о подготовке к празднованию 300-летия Перми, ситуации в регионе и мерах, которые принимаются для стабилизации экономики.

Ранее сообщалось, что Путин пообещал решить вопрос строительства испытательной базы для перспективного авиационного двигателя ПД-35.

В мае Дмитрий Махонин заявил о планах открытия на базе Научно-образовательного центра (НОЦ) «Рациональное недропользование» Центра управления будущим. По словам врио губернатора в Центре предполагается системно заниматься стратегическим планированием развития региона по всем направляющим – от промышленности до образования.