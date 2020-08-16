В Грузии обсудили вопрос выдачи России украинского ополченца

Народный защитник Грузии Нино Ломджария призвала в воскресенье отклонить просьбу России о выдаче ей Грузией гражданина Украины Вадима Альтмана, участника боевых действий на Украине, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В заявлении народного защитника подтверждается, что Альтман «принимал участие в различных действиях против России во время «российско-украинского вооруженного конфликта», в частности, являясь «членом украинских добровольческих групп».

По данным народного защитника, он также «выполнял активную роль в обеспечении снаряжением украинской армии».

Напомним, 30 января этого года Генпрокуратура России запросила грузинских коллег экстрадицию, обвинив Вадима Альтмана в формировании криминальных организаций и наркопреступлениях.

Нино Ломджария заявила, что в случае выдачи гражданин Украины в России может быть подвергнут пыткам, а это противоречит конституции Грузии и международным нормам.

Министр юстиции Грузии Теа Цулукиани заявила, что пока не изучила материалы этого дела.

Не уточняется, как и когда Альтман попал в Грузию.

Несмотря на отсутствие дипломатических отношений между Россией и Грузией после войны 2008 года, страны сотрудничают в правовом поле в рамках международных конвенций.

Ранее сообщалось, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией.