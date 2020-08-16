Кортеж Лукашенко прибыл на площадь Независимости в Минске

Лимузин из кортежа президента Белоруссии прибыл к Дому правительства в Минске, где скоро состоится митинг в поддержку главы республики Александра Лукашенко.

Сообщается также, что на площадь Независимости прибывают автозаки. Подъезжающие машины ОМОН останавливаются за Домом правительства и со стороны улицы Советская.

Проход на саму площадь через металлические ограждения, всех прибывающих тщательно досматривает милиция. Журналистов пропускают через специальный проход со стороны улицы Советская, передает ТАСС.

Обстановка на месте пока спокойная. По периметру площади стоит сельхозтехника, также рядом припаркованы четыре больших автобуса с логотипом «Могилевтранс». На площади бесплатно раздают питьевую воду.

Напомним, провластная общественная организация «Белая Русь» сообщила, что запланировала на воскресенье, 16 августа, проведение «митинга солидарности» в поддержку Лукашенко.

На митинге, как утверждается, соберутся «все те, кому дорога родина, кто против раздела страны на два противоборствующих лагеря».

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавляются силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

По данным МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. По официальным данным, один протестующий погиб.