Обманувшего британский флот лейтенанта оставят на службе из-за нехватки кадров

Лейтенанта Королевского флота Марка Викерса, обвиненного в мошенничестве на 70 тыс. фунтов стерлингов, могут оставить на работе, поскольку британскому флоту не хватает обученных сотрудников.

Резервистам в британской армии платят не только за военную службу. Им также компенсируют выплаты, которые они получают на обычной работе. Так, резервист Королевского ВМФ Марк Винкерс с июня 2017 по апрель 2018, работая в Бахрейне, получал компенсацию мошенническим путем. В частности, он предъявлял поддельные документы о своей гражданской должности, с которой его уволили уже через месяц после выхода в море. Более того, перед самым разоблачением он требовал еще 25 тыс. фунтов стерлингов в качестве премиальных, пишет The Telegraph.

На заседании королевского суда в Портсмуте Викерс признал вину по двум пунктам обвинения в мошенничестве и получил 20 месяцев заключения с отсрочкой исполнения наказания на два года. Но его руководитель капитан третьего ранга Джеймс Браунинг предположил, что 55-летний обвиняемый может сохранить свою работу в связи с небольшой численностью резервистов.

В настоящий момент на кораблях, в подразделениях и штаб-квартире британских вооруженных сил служат 344 резервиста. Их общая численность составляет 2770 человек, поясняет издание, передает RT.

На слушаниях Браунинг сказал, что Викерс был «надежным и уважаемым» резервистом. Капитан добавил, что, хотя военно-морской флот оставляет за собой право дисциплинарно наказать лейтенанта, службе «уже и без того не хватает персонала».

Судья Ричард Шеперд подумывал сразу отправить Викерса за решетку, так как тот «опозорил» себя и форму, которую носил в течение 17 лет, но пересмотрел решение после заступничества представителей ВМФ и получения информации о том, что у обвиняемого «проблемы с психическим здоровьем».

Викерс уже вернул флоту украденные деньги и должен отработать 200 неоплачиваемых часов. После слушаний представитель ВМФ заявил, что служба рассмотрит влияние приговора на карьеру лейтенанта, но воздержался от дальнейших комментариев, сочтя их неуместными.