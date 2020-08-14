Минздрав Белоруссии назвал число госпитализированных после акций протеста

За пятницу, 14 августа, в белорусские больницы не поступали граждане, пострадавшие на протестах. Общее число госпитализированных после акций составляет 150 человек, добавили в ведомстве.

«За прошедшие сутки в больницы не поступали граждане, пострадавшие на массовых мероприятиях. Основной части граждан, получивших травмы на акциях, была оказана медицинская помощь в амбулаторных условиях. Так что на сегодняшний день в больницах Беларуси находятся на госпитализации 150 человек», – говорится в заявлении пресс-службы ведомства, передает РИА «Новости».

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Акции жестко подавляются силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Кандидат в президенты Светлана Тихановская набрала 10,12% голосов. После выборов она выехала в Литву, а в пятницу призвала защищать истинные итоги голосования ненасильственными мирными способами. При этом она поддержала забастовки и заявила, что там, где комиссии правильно посчитали голоса на выборах президента Белоруссии, ее поддержка составила 60-70%.