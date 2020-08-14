Рошаль отреагировал на опрос медиков по вакцине от коронавируса

Медикам нужно разъяснять о необходимости проведения вакцинации от коронавируса, заявил президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктор Леонид Рошаль, комментируя итоги опроса среди медработников по этому вопросу.

Издание РБК обнародовало данные по опросу сервиса «Справочник врача», по которым большая часть медиков оказались не готовы делать прививку от коронавируса, созданную центром Гамалеи.

«Статистика бывает не совсем всегда правильной, я не знаю, кого опрашивали и кто говорил. Может быть, большинство из тех, кто сказал нет, не знает сути вопроса, не знает возможные осложнения и результат», – сказал Рошаль РИА «Новости».

Он предложил вести разъяснительную работу и демонстрировать результаты на конкретных примерах.

«Вот (президент России Владимир) Путин совершенно спокойно сказал: «Моя дочь привилась. Температура была 38 один раз, на второй день еще меньше, а сейчас нет, и титр высокий. А дочь у него, кстати, доктор. Я не очень доверяю вот этим эмоциональным вещам», – отметил Рошаль.

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург ранее предположил, что опрос «Справочника врачей» может быть инструментом борьбы за рынок сбыта вакцины.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что стоит за критикой Запада российской вакцины от коронавируса.