Экс-помощницу депутата Рады заочно арестовали за нападение на посольство России в Киеве

Главным следственным управлением СК продолжается расследование уголовного дела о нападении на посольство Российской Федерации на Украине в марте 2016 года, сообщили в ведомстве.

«Российским следствием получены неопровержимые доказательства того, что 6 марта 2016 года в Киеве экс-помощник депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука – Татьяна Близнюк и иные радикально настроенные лица совершили нападение на российское загранучреждение. Участники нападения забросали фасад здания посольства камнями, флаконами с трудносмываемыми жидкостями, повредили средства видеонаблюдения и освещения, разбили стекла», – говорится в сообщении на сайте СК.

Там добавили, что в результате преступных действий Близнюк и других лиц был нарушен нормальный режим работы посольства, а его имуществу причинен значительный материальный ущерб. По ходатайству следствия судом в отношении Близнюк заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ей инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой).

В настоящее время следствием принимаются необходимые меры к установлению всех причастных к указанному преступлению, их действиям будет дана правовая оценка.