Железнодорожники и медики вышли на акцию против насилия в Белоруссии

Работники белорусской железной дороги вышли на акцию протеста в Минске. Также в белорусском Гродно на митинг «Медики против насилия» вышли более 200 медработников.

Железнодорожники встали с плакатами на путепроводе, идущем через пути главного железнодорожного вокзала, а также у соседнего ДК Железнодорожников. К акции примкнули местные жители. Железнодорожники скандируют «БЧ! БЧ!» («белорусская чугунка»), а также «Уходи!», передает РИА «Новости».

Уточняется, что на акцию пришли начальники станций, специалисты, машинисты. В основном – работники минского узла.

Также массовая акция протеста против жестких действий силовых органов проходит возле станции метро «Пушкинская», ее участники несут с собой цветы.

Это место в Минске стало негласным мемориалом для жителей города после гибели здесь мужчины, люди несут сюда цветы, воздушные шары, мягкие игрушки.

Отмечается, что с утра четверга в этом районе Минска и собирались небольшие группы граждан, но к вечеру их стало визуально несколько тысяч, люди постоянно прибывают. Забор с обеих сторон вдоль улицы Притыцкого украшен охапками цветов, протестующие против насилия выстроились вдоль этого забора с поднятыми вверх руками. Проезжающие автомобилисты сигналят им в знак солидарности.

Большая группа людей собралась также у близлежащей гостиницы «Орбита», некоторые из них держат в руках оппозиционный бело-красно-белый флаг.

Кроме того, акция «Медики против насилия» проходит в белорусском Гродно, на нее вышли около двухсот человек, передает «Sputnik Беларусь».

Сообщается, что на площадке возле медицинского университета собрались врачи из всех больниц города, студенты и преподаватели университета. Врачи в белых халатах, в руках у них цветы и плакаты «медики с народом», «мечтал спасать жизни, а не людей от ОМОНА», «цветы сильнее пуль».

По информации издания, врачи говорят, что пришли, чтобы поддержать массовые мирные акции протеста, которые идут в стране, выступают против насилия. Проезжающие мимо машины сигналят, врачи машут цветами, хлопают.

«Цепочка врачей к 17 часам растянулась примерно на 200 метров и собрала не менее двухсот человек. Акция пополняется новыми участниками. Врачи из всех больниц города оканчивают работу и приезжают к медуниверситету», – сообщает агентство.

С вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста из-за нежелания оппозиции признавать результаты выборов.

Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применяет против протестующих слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Те в свою очередь забрасывают бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Ранее в четверг сообщалось, что колонна сторонников оппозиции двинулась по тротуару проспекта Независимости в центр Минска. На тот момент число протестующих не превышало 2 тыс. человек.