Рубль вырос к доллару Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов 13 августа 2020, 10:19 Российский рынок акций открылся разнонаправленной динамикой биржевых индексов. По данным на 10.00, индекс Мосбиржи прибавлял 0,12%, достигая 3057,63 пункта, индекс РТС уменьшился на 0,03%, до 1306,74 пункта, передает ТАСС. К 10.15 индекс Мосбиржи уже торговался в «красной» зоне и уменьшался на 0,2%, до 3047,86 пункта, РТС рос на 0,06%, до 1307,9 пункта.

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