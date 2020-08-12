Политолог: Победа Лукашенко способна рассорить Навального с коммунистами

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12 августа, среда  |  Последнее обновление — 22:26  |  vz.ru
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Российское мясо распробовали за рубежом

Свиноводы хотят повторить успех птицеводов, а у российской говядины свой особенный путь Дмитрий Рогулин/ТАСС
Российские свиноводы намерены повторить успех российских птицеводов, которые первыми прорвались на большой, но закрытый рынок Китая. Россия не только полностью себя обеспечила этим мясом, но и впервые превратилась в нетто-экспортера. Что мешает российской свинине завоевать Китай и какие перспективы у говядины из России на внешних рынках? Подробности...
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Запад прощает Лукашенко больше, чем Януковичу

На встрече с госсекретарем Помпео Лукашенко вел себя как любезный кум Николай Петров/БелТа/ТАСС
От третьей ночи «белорусской революции» ждали усиления протестов, но произошло обратное: протестующих было гораздо меньше, чем прежде, и силовики быстро захватили инициативу. Это приняло характер охоты за людьми и сопровождалось показной жестокостью, но, в отличие от ситуации с «евромайданом» и Януковичем, Запад не спешит занять сторону оппозиции и будто бы боится ссоры с Лукашенко. Почему? Подробности...
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«Курск» хранит загадки спустя 20 лет после катастрофы

Судьба АПЛ «Курск» остается одной из самых страшных трагедий ВМФ России Reuters
12 августа исполняется 20 лет со дня гибели атомной подводной лодки К-141 «Курск». Это стало одним из самых трагических событий для российского общественного сознания. И хотя боль утраты с тех пор поутихла, а официальное расследование завершено, некоторые вопросы о причинах и механизме катастрофы до сих пор остаются. Какие именно? Подробности...
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Чем белорусский протест отличается от украинского Майдана

Эксперты предупреждают, что силовой ресурс Лукашенко не бесконечен Jedrzej Nowicki/Agencja Gazeta/REUTERS
Протест в столице Белоруссии в первую же ночь после выборов превратился из мирного в насильственный – против милиции использовались пиротехника и «коктейли Молотова». В ответ власти применили жесткие меры, которые привели к спаду активности на улицах. Как Александру Лукашенко удалось сбить волну протеста и почему белорусская оппозиция вряд ли сможет повторить успех украинского Майдана? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Иностранный язык должны учить только те, кому он реально нужен

Сергей Мардан, публицист
Конечно, в стране есть довольно широкая прослойка семей, которые уверены, что знание английского пригодится им хотя бы во время поездки в Анталью. Но для остальных 70%, у которых нет загранпаспортов, даже такой мотив является не вполне очевидным. Подробности...
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Три сюрприза русских авиаторов

Тимур Шерзад, журналист
12 августа – день Военно-воздушных сил России. Праздник более чем уместный – ведь отечественные ВВС одни из сильнейших в мире. Но уверен в этом мир был далеко не всегда. Хотя еще до утверждения СССР в качестве сверхдержавы наши авиаторы преподносили сюрприз за сюрпризом. Подробности...
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Opel Zafira Life: большому кораблю – большое плавание

Дмитрий Шутов, дизайнер, автомобильный эксперт
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Тихановская сбежала из Белоруссии

Лукашенко выиграл битву, но не войну

Грузины ждут реванша в Осетии и Абхазии

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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
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  • Лукашенко

  • Протестующим
Какой процент голосов официально получит Лукашенко на выборах президента Белоруссии в это воскресенье?
  • 90% и более

  • 70-89 %

  • 50-69 %

  • Менее 50 % (будет второй тур)
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    Политолог: Победа Лукашенко способна рассорить Навального с коммунистами

    12 августа 2020, 21:50

    Текст: Андрей Резчиков

    Итоги президентских выборов в Белоруссии продемонстрировали всю глубину идеологических разногласий между сторонниками Навального и КПРФ, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев. Тем циничней выглядит Навальный, который навязывал либералам так называемое умное голосование и поддержку коммунистов на региональных выборах.

    «Мы уже видели, что произошло с активной сторонницей Навального, коммунисткой Еленой Шуваловой. У них была дружба вплоть до того, что ее из КПРФ выгнали за сотрудничество с Навальным. Тем не менее Шувалова одной из первых поздравила Лукашенко с победой на выборах», – сказал профессор НИУ-ВШЭ, член экспертного совета Экспертного института социальных исследований Олег Матвейчев. Профессор уверен, что Навальный продолжит включать любую оппозицию в свои списки для поддержки на выборах, «потому что ему наплевать на идеологическую позицию кандидатов».

    В среду КПРФ  выступила с заявлением, в котором официально заявила о признании «победы патриотических сил Белоруссии во главе с президентом А.Г. Лукашенко». В свою очередь Навальный в своих публикациях в социальных сетях высказывается в поддержку белорусской оппозиции. 

    «По поводу победы Лукашенко взгляды Навального и коммунистов разошлись, но по другим пунктам внутрироссийской повестки они согласны и будут действовать заодно. Понятно, что это показывает беспринципность Навального, его абсолютную всеядность и циничность», – считает Матвейчев.

    «Навальный – не романтик, а циник. А вот граждане, которые по призыву этого блогера голосовали по «УГ», верили ему, считали, что он поддерживает либералов, людей «со светлыми лицами». Теперь оказалось, что они купили кота в мешке. Навальный и дальше будет продолжать подсовывать им этих котов. И если они это не поймут, то продолжат следовать «умному голосованию». Если же поймут, то осознают – ничего «умного» в этом голосовании нет, а их просто используют втемную», – уверен Матвейчев.

    Эксперт предрекает, что Навальный перестанет включать людей из КПРФ в списки «умного голосования» только в том случае, если коммунисты сами отрекутся от него. «Старым коммунистам и старым либералам легче отречься от Навального, чем Навальному от них», – заявил политолог. Кстати, не исключает Матвейчев, ссоры вокруг президентских выборов в Белоруссии как раз и могут послужить водоразделом в сотрудничестве Навального с компартией.

    Напомним, в Белоруссии после прошедших в воскресенье президентских выборов продолжаются массовые протесты – оппозиция отказывается признавать победу действующего главы государства Александра Лукашенко. В КПРФ выступили против попыток «переворота в братской Белоруссии».

    Ранее на этой неделе депутат Мосгордумы Елена Шувалова поздравила Александра Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии. Шувалова была год назад избрана как кандидат от КПРФ, но при поддержке «умного голосования» блогера Алексея Навального. Эта схема была предложена им для продвижения кандидатов от любых оппозиционных партий. За систематическое сотрудничество с Навальным Шувалова в этом году была исключена из партии.

    Кстати, осенью прошлого года избранные при поддержке «умного голосования» коммунисты поддержали проект бюджета Москвы, проголосовав солидарно с депутатами от «Единой России». Этот факт эксперты сочли демонстрацией провала тактики Навального.


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