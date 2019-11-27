Политолог: Поддержанные Навальным на выборах депутаты Мосгордумы голосуют как партия власти

Коммунисты одобрили проект бюджета Москвы, предложенный мэрией, а ведь именно за них перед выборами так агитировал Навальный, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев. По его мнению, решение КПРФ полностью дискредитирует придуманную Навальным тактику «умного голосования».

«Итоги голосования в Мосгордуме по бюджету города еще раз показали провал «умного голосования» Алексея Навального. Оно все больше и больше выглядит абсолютной глупостью и обманом. Люди из списков «умного голосования» почти все проголосовали за бюджет», – сказал профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев.

Звучавшие в сентябре, по итогам выборов рапорты Навального об успехе «умного голосования» были преждевременными, уверен политолог. «Оказалось, что те, кто избран как бы от оппозиции, прекрасно поняли все аргументы мэрии. Расчет на то, что эти депутаты будут вносить в работу городского парламента гигантский «деструктив», помогать Навальному шатать власть, не оправдался», – пояснил эксперт.

Матвейчев особо отметил тот факт, что накануне решающего голосования горком КПРФ запретил депутатам-коммунистам голосовать против бюджета. «Навальный помогал коммунистам стать депутатами. Из-за этого он был проклят всеми старыми либералами. Они не могли себе представить, как можно поддерживать людей, у которых на знамени нарисован Сталин, как можно призывать за них голосовать, – говорит Матвейчев. – Навального тогда прокляла вся старая антисоветская интеллигенция, которая живет в Москве. Он даже с Ходорковским поругался на этой почве».

Однако теперь коммунисты, «как они это любят делать, вступили в коалиционные, тактические соглашения с властью, а Навальный, как дурачок, вместе со своими избирателями остался за бортом», пояснил Матвейчев.

«Это «умное голосование» – полная дискредитация для Навального. Они хотели тиражировать эту модель по всей стране. А что он теперь будет рассказывать избирателям? Что в Москве избрались люди, которые голосуют точно так же, как и «Единая Россия», как все остальные партии? Какой смысл тогда идти и голосовать, показывать власти фигу, если фига оказалась такой же властью», – подытожил Матвейчев.

Как сообщил ТАСС, Московская городская дума в среду приняла бюджет столицы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы. Проект одобрили представители всех фракций. «Представители всех депутатских объединений поддержали ряд поправок, предложенных ко второму чтению законопроекта. Итоговое голосование: 35 – «за», семь – «против», два депутата воздержались, один депутат не голосовал», – сообщил председатель думы Алексей Шапошников.

«Сегодня фракция КПРФ поддержала большинством голосом данный бюджет, это впервые в истории», – подтвердил председатель фракции КПРФ Николай Зубрилин. Коммунисты впервые в истории проголосовали за проект бюджета Москвы.

Напомним, все прошедшие в Мосгордуму 13 депутатов от КПРФ летом, во время предвыборной кампании были поддержаны так называемым «умным голосованием» блогера Алексея Навального. Проект бюджета 15 октября внес мэр Москвы Сергей Собянин, 30 октября гордума одобрила его в первом чтении.