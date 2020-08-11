Защита обжаловала приговор американцу за нападение на полицейских в Москве

Защита обжаловала приговор 28-летнему студенту из Техаса Тревору Риду, осужденному на девять лет за сопротивление в пьяном виде полицейским при задержании в Москве, говорится в материалах картотеки Мосгорсуда.

В материалах указывается, что приговор обжалован 10 августа, передает АГН«Москва».

В Головинском суде Москвы сообщили, что «зарегистрирована апелляционная жалоба на приговор», передает РИА «Новости».

Обвинение доказало, что в августе 2019 года Рид, находясь в Москве, поругался на улице с двумя женщинами, в итоге на место прибыл наряд патрульно-постовой службы. Студент не успокаивался, и его решили доставить в отдел - по пути он ударил одного полицейского и напал на другого, сидевшего за рулем. В результате машина чуть не попала в ДТП.

Американца признали виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ – «Применение в отношении представителя власти насилия, опасного для жизни и здоровья». Ему было назначено девять лет колонии общего режима, также его обязали выплатить потерпевшим полицейским по 100 тыс. рублей в качестве компенсации.

Посол США в России назвал решение суда «театром абсурда»: по его утверждению, приговор вынесен «на основании таких нелепых доказательств, что даже судья смеялся».

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