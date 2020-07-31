Как сидят в российских тюрьмах граждане западных стран?

На тех же общих основаниях, что и обычные российские заключенные. Никаких скидок для преступников с паспортами стран ближнего и дальнего зарубежья не делается.

Например, студент из Техаса Тревор Рид, которого Головинский суд Москвы накануне приговорил к девяти годам за драку с полицейскими, будет отбывать наказание в колонии общего режима. К слову, отягчающее обстоятельство оказалось вполне русским (с точки зрения иностранцев) – Рид устроил драку, будучи пьяным. Перед оглашением приговора американец пообещал больше никогда не пить водку.

Условия заключения Рида, равно как и других осужденных иностранцев, будут стандартными, такими же, как и для россиян. Нормы прописаны в законе «О правовом положении иностранных граждан». Заключенных распределяют по камерам в случайном порядке, независимо от их гражданства или владения языком, пояснял глава ассоциации профсоюзов правоохранительных органов Алексей Лобарев,

Судя по отчету ФСИН по состоянию на прошлый год, в российских колониях находится 26 тысяч осужденных иностранцев – около 5% от всего тюремного контингента.

Жителей стран дальнего зарубежья, впрочем, немного – 350 человек. Из них больше всего жителей Юго-Восточной Азии – 184 человека. Кроме того, 48 африканцев, 45 граждан государств Ближнего Востока, 31 – Латинской Америки, восемь граждан Соединенных Штатов и 39 – из 11 европейских государств. Всего в российских колониях отбывают наказание граждане более чем 60 государств.

Каждый третий заключенный иностранец сидит за незаконный оборот наркотиков. Последний громкий случай был с израильтянкой Наамой Иссахар, которую посадили на 7,5 лет, но в начале года выдали Израилю после вмешательства в ситуацию руководства еврейского государства. К уголовному наказанию выходцев из стран Евросоюза чаще всего привлекают не только за хранение или оборот наркотиков, но и за убийства, кражи, грабежи или мошенничество.

Об условиях содержания иностранцев в российских тюрьмах рассказывал начальник управления исполнения приговоров и специального учета ФСИН России Сергей Есипов. Так, о прибытии иностранца в тюрьму уведомляют посольство или консульство родной страны осужденного. При этом на заключенных из других стран распространяются все права и обязанности, которые установлены международными договорами и российским законодательством.

Они также вправе поддерживать связь с дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями своих государств. Во ФСИН даже приветствуют желание посольств проводить встречи с осужденными, потому что это положительно влияет на их эмоциональное состояние – человек видит, что он не брошен, государство о нем беспокоится.

При этом осужденные иностранцы могут просить о том, чтобы их отправили отбывать часть наказания на родину. Такое право предусмотрено многосторонними конвенциями и двусторонними договорами, участником которых является Россия. Осужденный или его представитель могут обратиться непосредственно в ФСИН, либо в Минюст России, который уполномочен вести переговоры об условиях передачи, либо в компетентные органы своей страны.

Ходатайство о передаче может быть направлено и в суд. В любом случае после получения гарантий исполнения приговора на территории родной страны заключенного решение о передаче принимает российский суд. При положительном решении суда ФСИН во взаимодействии с иностранными коллегами отправляет осужденного отбывать наказание на родину. В среднем ежегодно до 300 заключенных добиваются перевода. В основном это граждане бывших союзных республик.

Суд может и отказать в передаче заключенного. Основная причина – наличие неисполненных исковых требований. Поэтому перед подачей соответствующих прошений нужно позаботиться об уплате всех долгов и исков.

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