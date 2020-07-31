Как сидят в российских тюрьмах граждане западных стран?

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Конфликт с Россией убьет экономику Белоруссии

Конкурентноспособсность белорусской продукции зависит от дешевого топлива и газа Михаил Воскресенский/РИА Новости
В отношениях между Россией и Белоруссией внезапно возник политический кризис: Минск обвинил Москву во внешнем вмешательстве. Следом Белоруссия усилила пограничный режим на российской границе. До какого предела Минск планирует обострить ситуацию, пока непонятно. Как взаимосвязаны экономики двух стран и как они пострадают, если обострение приведет к заморозке торговых отношений между Москвой и Минском? Подробности...
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Минск шантажирует Москву выдачей россиян Киеву

Белорусские силовики снабжают Батьку все новыми фантастическими версиями «российской угрозы» REUTERS/Vasily Fedosenko
Арестованным в Белоруссии по подозрению в терроризме россиянам может грозить нечто худшее, чем 20 лет тюрьмы. СБУ намерена затребовать у Минска выдачи «боевиков», которых в Киеве считают украинскими гражданами. Минск тем временем находит новые источники «российского вмешательства», заявляя о диверсантах из Пскова. Выдаст ли Лукашенко Украине воевавших в Донбассе россиян и каким будет ответ Москвы? Подробности...
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Путин нашел решение для двух экологических проблем Байкала

Заброшенная промзона в Усолье превратилась в отстойник для сотен тонн опасных химикатов Светлана Латынина/ТАСС
Байкалу снова грозит опасность, причем сразу с двух сторон. Бывший химзавод из Усолья вот-вот отравит озеро миллионами тонн ртути и хлора, а планы модернизации железной дороги оказались чреваты сплошной вырубкой леса вдоль берега. Обе проблемы оказались на повестке совещания, проведенного Путиным по инициативе главы Иркутской области Кобзева. Устранение экологической угрозы Путин взял под личный контроль.  Подробности...
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Израиль задумал вытеснить российский газ из Европы

Чтобы израильский газ достиг Европы, эти трубы должны лечь на глубину трех тысяч метров Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
Очередной мегапроект, призванный потеснить позиции российского газа на европейском рынке, вошел в стадию реализации. Речь идет о израильско-кипрско-греческом трубопроводе EastMed, который должен снабжаться с израильского месторождения «Левиафан». С какими сложностями сталкивается данное начинание и стоит ли России бояться появления нового конкурента? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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России пора становиться хранилищем памяти мира

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Если на Западе начнут перетруску и чистку музеев, библиотек и архивов, нужно предложить им отдавать все, что не кажется политкорректным, нам. Пусть мы станем в их глазах свалкой неполиткорректной рухляди. Ничего! Мы не гордые. Мы сложные. Подробности...
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У русской истории нет этнических границ

Сергей Мардан, публицист
Не нужно примерять на себя роль отправленного в отставку любовника. Россия – это скорее отец, который вырастил детей, и они решили жить своим домом. Отчего мы не перестаем оставаться роднёй. Подробности...
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США воспринимают Россию как запасной аэродром

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Быть врагом Соединенных Штатов очень накладно и совсем не почетно. Врага со всех сторон обкладывают санкциями, против врага проводятся масштабные информационные операции. Наконец, с врагом Соединенных Штатов боятся сотрудничать другие страны. Подробности...
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Китай повысил ставки в борьбе с США

Конфликт Баку и Еревана дошел до Москвы

Зеленский разрушил украинский миф

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На трассе «Таврида» в Крыму произошло крупное ДТП с жертвами

Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, направлявшийся в Симферополь, 31 июля столкнулся с КамАЗом на недавно открывшемся участке трассы «Таврида». В автобусе было 18 человек, девять погибли, в том числе водитель. Среди пострадавших – двое малолетних детей и беременная женщина
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В Петербурге прошел морской парад в честь Дня ВМФ

В День ВМФ в Петербурге и Кронштадте прошел главный военно-морской парад страны. Российский флот оснащен уникальными образцами вооружения и спецтехники, констатировал присутствовавший на параде верховный главнокомандующий Владимир Путин
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Коллекцию редких машин конфисковали в Италии за неуплату налогов

Финансовая гвардия Италии конфисковала у жителя Генуи коллекцию дорогих автомобилей за неуплату налогов на 4,5 млн евро. 17 автомобилей были переданы в Национальный автомобильный музей в Турине
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Кому наиболее выгодна смена президента в Белоруссии?
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В какую из трех открытых для поездок россиян с 1 августа стран вы готовы поехать?
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Надо ли выполнять требования террористов для спасения жизни людей?
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    		    31 июля 2020, 16:35
    Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
    Текст: Евгений Романов

    На тех же общих основаниях, что и обычные российские заключенные. Никаких скидок для преступников с паспортами стран ближнего и дальнего зарубежья не делается.

    Например, студент из Техаса Тревор Рид, которого Головинский суд Москвы накануне приговорил к девяти годам за драку с полицейскими, будет отбывать наказание в колонии общего режима. К слову, отягчающее обстоятельство оказалось вполне русским (с точки зрения иностранцев) – Рид устроил драку, будучи пьяным. Перед оглашением приговора американец пообещал больше никогда не пить водку.

    Условия заключения Рида, равно как и других осужденных иностранцев, будут стандартными, такими же, как и для россиян. Нормы прописаны в законе «О правовом положении иностранных граждан». Заключенных распределяют по камерам в случайном порядке, независимо от их гражданства или владения языком, пояснял глава ассоциации профсоюзов правоохранительных органов Алексей Лобарев,

    Судя по отчету ФСИН по состоянию на прошлый год, в российских колониях находится 26 тысяч осужденных иностранцев – около 5% от всего тюремного контингента.

    Жителей стран дальнего зарубежья, впрочем, немного – 350 человек. Из них больше всего жителей Юго-Восточной Азии – 184 человека. Кроме того, 48 африканцев, 45 граждан государств Ближнего Востока, 31 – Латинской Америки, восемь граждан Соединенных Штатов и 39 – из 11 европейских государств. Всего в российских колониях отбывают наказание граждане более чем 60 государств.

    Каждый третий заключенный иностранец сидит за незаконный оборот наркотиков. Последний громкий случай был с израильтянкой Наамой Иссахар, которую посадили на 7,5 лет, но в начале года выдали Израилю после вмешательства в ситуацию руководства еврейского государства. К уголовному наказанию выходцев из стран Евросоюза чаще всего привлекают не только за хранение или оборот наркотиков, но и за убийства, кражи, грабежи или мошенничество.

    Об условиях содержания иностранцев в российских тюрьмах рассказывал начальник управления исполнения приговоров и специального учета ФСИН России Сергей Есипов. Так, о прибытии иностранца в тюрьму уведомляют посольство или консульство родной страны осужденного. При этом на заключенных из других стран распространяются все права и обязанности, которые установлены международными договорами и российским законодательством.

    Они также вправе поддерживать связь с дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями своих государств. Во ФСИН даже приветствуют желание посольств проводить встречи с осужденными, потому что это положительно влияет на их эмоциональное состояние – человек видит, что он не брошен, государство о нем беспокоится.

    При этом осужденные иностранцы могут просить о том, чтобы их отправили отбывать часть наказания на родину. Такое право предусмотрено многосторонними конвенциями и двусторонними договорами, участником которых является Россия. Осужденный или его представитель могут обратиться непосредственно в ФСИН, либо в Минюст России, который уполномочен вести переговоры об условиях передачи, либо в компетентные органы своей страны.

    Ходатайство о передаче может быть направлено и в суд. В любом случае после получения гарантий исполнения приговора на территории родной страны заключенного решение о передаче принимает российский суд. При положительном решении суда ФСИН во взаимодействии с иностранными коллегами отправляет осужденного отбывать наказание на родину. В среднем ежегодно до 300 заключенных добиваются перевода. В основном это граждане бывших союзных республик.

    Суд может и отказать в передаче заключенного. Основная причина – наличие неисполненных исковых требований. Поэтому перед подачей соответствующих прошений нужно позаботиться об уплате всех долгов и исков.

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