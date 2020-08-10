В Польше задержан подозреваемый в краже памятника Рокоссовскому

Задержан 34-летний подозреваемый в осквернении памятника маршалу Константину Рокоссовскому в Легнице, сообщила польская полиция.

«В результате тщательной оперативной работы полицейские выявили мужчину, который мог быть причастен к этому преступлению», – передает РИА «Новости» сообщение полиции.

Полиция отмечает, что «задержание было затруднено, поскольку мужчина не находился по месту жительства и скрывался от полицейских».

«Тем не менее, полицейским удалось установить местонахождение 34-летнего мужчины. В минувшую пятницу они задержали хорошо известного им легничанина, ранее отбывшего наказание за аналогичные преступления», – уточняет полиция.

Подозреваемый уже арестован на три месяца для проведения следствия.

В начале августа посольство России в Польше направило письма протеста в министерство иностранных дел и министерство культуры республики в связи с осквернением памятника Рокоссовскому.

Напомним, в Польше в ночь на 30 июля неизвестные преступники украли и обезглавили скульптуру маршала Константина Рокоссовского. Посольство России в Польше выразило возмущение по этому факту.