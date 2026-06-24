При атаке дронов ВСУ в Белгородской области пострадали два мирных жителя

Tекст: Алексей Дегтярёв

В Волоконовском округе беспилотник ударил по легковому автомобилю возле хутора Гаевка. Двое мужчин получили осколочные ранения конечностей и грудной клетки, сейчас они находятся в Валуйской больнице, говорится в сообщении оперштаба в Max.

Ущерб нанесен инфраструктуре Шебекино, детонация дронов повредила коммерческий объект и машину. В селе Большетроицкое повреждения получил частный дом и автомобиль ГАЗель. В Красной Яруге после попадания загорелось жилое здание, пожар ликвидировали, а в хуторе Вязовской пострадало административное строение.

В Белгородском районе под удар попали Отрадное, Ясные Зори и Октябрьский. Там повреждены многоквартирный и частные дома, газопровод, линия электропередачи и транспортные средства.

В Грайвороне и окрестных селах Гора-Подол и Замостье взрывы задели три машины, хозяйственные постройки и заборы.

Ракитянский округ также подвергся атакам с воздуха. В селе Илек-Кошары сгорел трактор, а в Бобраве пробита крыша ангара и поврежден легковой автомобиль.

Ранее в Шебекино мирный житель пострадал при налете украинских беспилотников. В Грайворонском округе двое мужчин получили осколочные ранения из-за удара дрона по автомобилю.