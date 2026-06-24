Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.2 комментария
В Анкаре перед саммитом НАТО ликвидировали террориста ИГ
Турецкий спецназ ликвидировал боевика ИГ в ходе перестрелки в Анкаре
Сотрудники турецкой полиции застрелили боевика, оказавшего вооруженное сопротивление в ходе спецоперации по обеспечению безопасности накануне июльского саммита Североатлантического альянса.
Боевик запрещенной в России террористической организации оказал сопротивление силовикам, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство IHA.
«В ходе операции в Анкаре террорист ИГ вступил в перестрелку с бойцами полицейского спецназа. Боевик был нейтрализован», – отмечает турецкое издание.
Масштабная спецоперация прошла в рамках усиления мер безопасности перед предстоящим саммитом НАТО. Встреча представителей стран альянса запланирована на 7-8 июля в турецкой столице.
В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личность убитого боевика и выясняют все обстоятельства произошедшего инцидента. Официальные ведомства пока воздерживаются от публикации дополнительных подробностей перестрелки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице Турции стартовала масштабная операция для усиления мер безопасности.
Месяцем ранее турецкая разведка вывезла из Сирии десять причастных к терактам боевиков.
В конце прошлого года правоохранительные органы задержали в Стамбуле 110 подозреваемых в связях с террористами.