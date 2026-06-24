Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.2 комментария
В лесах Ленобласти заметили нудистов из Петербурга
В Ленинградской области любители отдыха на природе начали массово гулять полностью обнаженными среди деревьев, сообщают Telegram-каналы.
Мужчины без одежды стали все чаще появляться в лесных массивах Петербурга и Ленинградской области, передает Mash на Мойке.
Подобный формат досуга выбирают граждане, которым наскучил традиционный отдых на пляже. Поклонники необычных прогулок активно делятся фотографиями без одежды в тематических сообществах в интернете. Сами участники движения утверждают, что отсутствие вещей помогает лучше чувствовать природу всем телом, пишет канал.
Отмечается, что подобные акции проходят круглогодично. Часть отдыхающих предпочитает гулять голышом исключительно в теплое время года, однако находятся и те, кто готов отказаться от одежды даже в сильные зимние морозы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце правоохранители задержали бегавшего голышом по подмосковному Нахабино иностранца.