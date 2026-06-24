В лесах Ленобласти заметили нудистов из Петербурга

Tекст: Алексей Дегтярёв

Мужчины без одежды стали все чаще появляться в лесных массивах Петербурга и Ленинградской области, передает Mash на Мойке.

Подобный формат досуга выбирают граждане, которым наскучил традиционный отдых на пляже. Поклонники необычных прогулок активно делятся фотографиями без одежды в тематических сообществах в интернете. Сами участники движения утверждают, что отсутствие вещей помогает лучше чувствовать природу всем телом, пишет канал.

Отмечается, что подобные акции проходят круглогодично. Часть отдыхающих предпочитает гулять голышом исключительно в теплое время года, однако находятся и те, кто готов отказаться от одежды даже в сильные зимние морозы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце правоохранители задержали бегавшего голышом по подмосковному Нахабино иностранца.